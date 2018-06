Missione economica plurisettoriale in Albania, a Tirana, dal 9 luglio all’11 luglio 2018, guidata dal presidente della Regione Molise, Donato Toma. Con lui, imprenditori di aziende che hanno sede legale nel territorio regionale, rappresentanti di associazioni di categoria operanti in regione, liberi professionisti residenti in Molise, per un numero massimo di quindici partecipanti, uno per soggetto richiedente. La partecipazione alla missione è gratuita.

Saranno a carico dell’Amministrazione regionale le spese di soggiorno e organizzative, mentre le spese di trasferimento dal Molise alla città di Tirana (andata e ritorno) saranno a carico dei singoli partecipanti che, a tal fine, si organizzeranno in modo autonomo. Sul sito della Regione Molise è disponibile il relativo avviso pubblico.

«Come Regione – spiega il presidente Toma – abbiamo inteso offrire questa opportunità all’imprenditoria molisana nella consapevolezza che una delle ricette per rilanciare il sistema economico regionale sia il sostegno alla cooperazione internazionale e all’internazionalizzazione delle nostre piccole e medie imprese. L’Albania può rappresentare per il Molise un partner interessante con cui instaurare rapporti di collaborazione e promuovere azioni sinergiche».

«Questa è solo una prima operazione di marketing istituzionale – continua il governatore – a supporto del nostro tessuto produttivo, un primo passo verso la costruzione di un Piano strategico per la promozione del made in Molise. Abbiamo iniziato con l’Albania, perché riteniamo che quel mercato possa essere fortemente attratto dai nostri marchi. Ripeto, siamo all’inizio di un percorso, ma sono convinto che questa sia la strada giusta per rilanciare l’economia del territorio e farci fare quel salto di qualità che meritiamo».