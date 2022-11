Ad affermarlo un pensionato isernino, appassionato ricercatore e buongustaio che ha redatto l’utile ricerca “Proprietà benefiche del mirtillo”

Il mirtillo, frutto naturale prelibato per la gioia del palato e dalle tante proprietà benefiche per la salute di tutti. Ad asserirlo senza tema di smentite un ex dipendente pubblico, oggi pensionato, il quale ama interessarsi di tanto e di tutto. Ha infatti appena redatto una circostanziata ricerca sul mirtillo, titolandola “Proprietà benefiche del mirtillo” e passandola agli organi regionali d’informazione per la diffusione.

“Ho ricercato ed approfondito con vero piacere e tanta passione -asserisce il nostro- ed è mio desiderio metterne al corrente tutti, alla luce dei vantaggi che il mirtillo può apportare alla salute di ciascuno. Perciò buona lettura e buona degustazione del prelibato ed utilissimo mirtillo, che aiuta a vivere ed a stare bene!”. Queste che seguono le ”Proprietà benefiche del mirtillo”, secondo l’appassionato ed attivissimo pensionato dalla mente sveglia e lucidissima : ”