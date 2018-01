I Carabinieri hanno identificato un giovane napoletano, 36enne, già noto alle Forze dell’Ordine, il quale, nel centro abitato di Mirabello Sannitico aveva tentato di porre in vendita dei profumi contraffatti. Giunta la notizia ai Carabinieri del luogo, questi si ponevano alla ricerca dell’ autovettura segnalata che veniva rintracciata nel vicino centro abitato di Vinchiaturo (CB) dove veniva sottoposta a controllo.

Il conducente veniva identificato nel denunciato e trovato in possesso di 51 flaconi di profumi di varie note marche contraffatte collocati a bordo dell’ autovettura in uso. Il giovane è stato denunciato per il reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi ed il materiale è stato posto sotto sequestro.

Infine, un 33enne del luogo è stato denunciato per ricettazione di parte della refurtiva contenuta nell’autovettura di una ragazza del luogo rimasta vittima di furto sulla propria automobile. Quanto rinvenuto è stata recuperato e restituito alla proprietaria.