Prosegue la mirata attività investigativa svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Mirabello Sannitico; una serie di percettori del RdC tra Mirabello Sannitico e Ferrazzano sono stati passati al setaccio dai militari che hanno riscontrato diverse irregolarità sulle quali far luce ed alcuni casi assolutamente conclamati di percezione indebita del sussidio.

Dopo i primi due casi di soggetti già deferiti dalla locale Arma all’Autorità Giudiziaria relativi ad un uomo fittiziamente residente in Mirabello ed una donna bulgara residente in Ferrazzano che aveva nascosto la convivenza con un uomo titolare di un reddito elevato e che quindi non le avrebbe normalmente consentito di rientrare tra i beneficiari del reddito, questa è stata la volta di V.R.F., donna 40enne romena.

A conclusione degli accertamenti è risultato che la donna, al fine di ottenere il Reddito di Cittadinanza, aveva omesso di dichiarare la sua convivenza con un uomo già percettore di quel tipo di sussidio e che quindi non le avrebbe dato diritto a percepirne un altro, omettendo altresì di indicare nella relativa istanza, anche i veicoli di sua proprietà.

L’I.N.P.S., oltre ad interrompere l’ulteriore erogazione del sussidio, provvederà al recupero delle somme illecitamente percepite.