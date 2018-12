Nel pomeriggio di ieri, un cacciatore di 76 anni di Ferrazzano, uscito per andare a caccia, è stato protagonista di una brutta disavventura che poteva costargli la vita. L’uomo, infatti, è finito in un terreno paludoso simile alle sabbie mobili. Inutile ogni tentativo di liberarsi. Solo grazie al cellulare è riuscito ad attivare i soccorsi. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto rapidamente a metterlo in salvo. Per il 76enne solo un grande spavento.