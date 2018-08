Il ministro per il Sud Barbara Lezzi copia e incolla Gentiloni e per il Mezzogiorno ripropone una clausola del 34% sugli investimenti.

Altro che cambiamento: M5S e PD sono due facce della stessa sinistra che gli italiani hanno purtroppo conosciuto in questi anni. La proposta di Fratelli d’Italia: portare i fondi da destinare alle infrastrutture del sud al 50%. Questo dovrebbe essere l’obiettivo di un vero governo del cambiamento ma per farlo bisogna considerare il rilancio del Sud una priorità nazionale e non uno slogan da campagna elettorale.