di Redazione

«È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport l’elenco dei 275 beneficiari del credito d’imposta – seconda finestra – dello Sport Bonus 2023, nei cassetti fiscali dei quali verranno inseriti gli importi riconosciuti, per un totale di oltre 6 milioni di euro, che rappresentano il 65% degli investimenti messi a disposizione delle imprese finanziatrici. Sport Bonus, che testimonia positivamente lo spirito della collaborazione tra pubblico e privato, è infatti destinato alle aziende che finanziano i lavori di riqualificazione di infrastrutture sportive pubbliche o la realizzazione di nuove. Questa collaborazione, che consente di poter disporre di infrastrutture più sicure, accessibili, intelligenti tecnologicamente ed educate energeticamente, costituisce un ulteriore tappa del percorso

di ammodernamento degli impianti pubblici, in questo caso favorito dal prezioso sostegno di imprese private che, con grande merito, dimostrano concretamente di credere nel valore sociale dei luoghi di sport. Anche questo progetto è “Lo Sport in Costituzione”», lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Si pubblica, con l’identificativo del numero seriale assegnato, l’elenco dei soggetti beneficiari del credito d’imposta atteso dal Bando Sport Bonus 2023 – 2° finestra previsto dalla legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614.

Qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, è possibile inviare una email all’indirizzo servizioprimo.sport@governo.it , specificando nell’oggetto: “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – anomalia elenco”.

Alle imprese in parola spetta un credito d’imposta, immediatamente utilizzabile, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

Si ricorda inoltre a tutti i SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI LIBERALI che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute.

Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione liberale e fino all’ultimazione dei lavori, i SOGGETTI BENEFICIARI devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

La rendicontazione di cui sopra deve essere redatta in forma di relazione semplice ed inviata con oggetto “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – rendicontazione”., all’indirizzo email sopradetto.