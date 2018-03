Nuove opportunità di lavoro per Assistenti Sociali nel pubblico impiego. Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento di 250 Funzionari della professionalità di servizio sociale. I vincitori del concorso saranno assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Requisiti

I principali requisiti di ammissione al concorso per 250 Assistenti Sociali:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze del servizio sociale o equipollenti per legge; sono altresì considerati validi i diplomi universitari in servizio sociale o i diplomi di assistente sociale conseguiti ai sensi del DPR 15 gennaio 1987, n. 14;

abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale;

iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n.84 e successive modifiche;

idoneità fisica all’impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di Funzionario della professionalità di servizio sociale di cui al vigente ordinamento professionale;

qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.

Prove d’esame

Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti prove d’esame:

eventuale prova preselettiva , qualora le domande di partecipazione siano superiori a 1.000;

, qualora le domande di partecipazione siano superiori a 1.000; n. 2 prove scritte

n. 1 prova orale.

Domanda e scadenza

La domanda di partecipazione dev’essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo elettronico (FORM) disponibile sul portale del Ministero della Giustizia. Il termine di presentazione della domanda è fissato all’11 marzo 2018.



Dettagli, Bando, Domanda: http://www.lavoroeconcorsi.com/bando-concorso-ministero-giustizia-250-assistenti-sociali#ixzz58ruLGC6z