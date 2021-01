Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per 45 Assistenti Informatici. Le risorse saranno assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, seconda area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Ecco il bando e tutti i dettagli per partecipare.

REQUISITI

Per partecipare al concorso per Assistenti Informatici al Ministero della Giustizia i candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

cittadinanza italiana o appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti ad altre categorie come indicato ne bando;

età non inferiore a 18 anni;

qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

non essere stati dichiarati destituiti o dispensati o decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

diploma di perito informatico, altro diploma equivalente ad indirizzo informatico ovvero altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e attestato di superamento di un corso di formazione in informatica riconosciuto.

PROCEDURA SELETTIVA

In considerazione del numero delle domande pervenute l’Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre una prova preselettiva. I candidati saranno selezionati mediante tre prove d’esame: due prove scritte ed una prova orale.