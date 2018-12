Requisiti

Per partecipare al concorso per notai è necessario essere in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione europea ed aver compiuto l’età di anni 21;

non aver compiuto 50 anni;

essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

non aver subìto condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore;

essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;

avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea;

non essere stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Prove d’esame

L’iter selettivo del bando per notai 2018 si espleterà mediante prove d’esame scritte e orali. L’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.

L’esame orale si suddivide in tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio;

disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Domanda e scadenza

La domanda di ammissione al bando deve essere presentata o spedita entro il 22 dicembre 2018 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell’aspirante per via telematica, compilando l’apposito form, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

