Tra i diversi concorsi pubblici previsti per il 2020 c’è anche quello per cancellieri al Ministero della Giustizia. Il bando di concorso non è stato ancora pubblicato, ma c’è grande attesa visto che i posti disponibili sono ben 2700, distribuiti in tutte le Regioni italiane. Per accedere alle prove basta il diploma di scuola superiore.

Dei 2700 posti in concorso, parte saranno riservati al personale interno e parte all’esterno, con percentuale che per il momento ci è impossibile prevedere.

Secondo le ultime indiscrezioni del Ministero, il bando per cancellieri esperti uscirà in primavera, e comunque non oltre il mese di giugno 2020; sappiamo però che le tempistiche dei concorsi sono molto variabili, quindi non resta che tenersi continuamente aggiornati e monitorare costantemente il sito del Ministero.

Bando in uscita

Tra i concorsi pubblici più attesi per il 2020 c’è quello per cancellieri esperti, figura che assiste e coadiuva il magistrato in tutte le sue funzioni. Questa volta i posti messi a disposizione dal Ministero della Giustizia sono 2700, in parte destinati alle figure già assunte nel Ministero, in parte per i partecipanti esterni.