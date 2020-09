Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 2.200 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nella Marina Militare. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione al bando 2021 fino al 28 settembre 2020 per il primo blocco di reclutamento ed entro il 5 febbraio 2021 per il secondo blocco.

Posti a concorso

I 2200 posti disponibili per il concorso della Marina Militare per volontari saranno così suddivisi:

a) 1400 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti nei relativi settori d’impiego:

1090 impiego navale;

120 anfibi;

60 incursori;

30 palombari;

40 sommergibilisti;

60 componente aeromobili;

b) 800 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), nello specifico:

794 per le varie categorie, specialità, abilitazioni;

6 per il settore d’impiego componente aeromobili.

Il reclutamento è effettuato in due blocchi di domande e distinti incorporamenti, così suddivisi:

I BLOCCO

1° incorporamento, previsto a marzo 2021, per i primi 600 classificati nella graduatoria di merito, di cui 400 posti per il CEMM (destinati al settore d’impiego navale) e 200 per le CP;

2° incorporamento, previsto a maggio 2021, per i successivi 440 classificati nella graduatoria di merito, di cui 240 posti per il CEMM (destinati al settore d’impiego navale) e 200 per le CP. Inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi 60 classificati nella graduatoria di merito CEMM «anfibi»;

3° incorporamento, previsto a settembre 2021, per 196 concorrenti, di cui 130 posti per il CEMM (destinati ai seguenti settori d’impiego anfibi, incursori, palombari, sommergibilisti) e 66 per le CP (di cui 60 per componente aeromobili e 6 destinati a CP);

4° incorporamento, previsto a novembre 2021, per i successivi 60 classificati nella graduatoria di merito per il CEMM (destinati al settore anfibi).

Le candidature per il primo blocco devono pervenire entro il 28 settembre 2020.

II BLOCCO

1° incorporamento, previsto a settembre 2021 per i primi 354 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 160 posti per il CEMM e 194 per le CP;

2° incorporamento, previsto nel mese di novembre 2021, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi 490 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 290 posti per il CEMM e 200 per le CP.

La domanda di ammissione per il secondo blocco deve essere inoltrata entro il 5 febbraio 2021.