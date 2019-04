A darne comunicazione è stato il Ministro Alberto Bonisoli, che ha spiegato come il pianoriguarderà il triennio 2019/2021 e servirà a far fronte all’insufficienza attuale dell’organico ministeriale e a sostituire i dipendenti che andranno in pensione.

Saranno quindi attivati nuovi bandi e concorsi, ma non solo: una parte dei posti verrà infatti occupata scorrendo le graduatorie. Per quanto riguarda i tempi dei nuovi concorsi pubblici, non occorrerà attendere molto: già a fine aprile dovrebbe infatti essere pubblicato il primo bando.

3.600 nuove assunzioni

Il piano di assunzioni annunciato dal Ministro Bonisoli, che dovrebbe portare alla creazione di 3.600 nuovi posti di lavoro, si è reso d’altronde strettamente necessario.

Secondo le ultime stime, infatti, la dotazione organica del Ministero è carente di circa 3mila unità e nei prossimi anni sono molti i dipendenti in procinto di andare in pensione e quindi lasciare il servizio.

A tal proposito il Ministero sta correndo ai ripari, e prevede nell’arco del prossimo triennio nuovi innesti che saranno fatti attraverso lo scorrimento delle graduatorie già esistenti formatesi da precedenti selezioni pubbliche, sia mediante la pubblicazione di nuovi bandi di concorso.

Per il primo bando non occorrerà nemmeno aspettare troppo tempo: sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro, infatti, la prima pubblicazione potrebbe già avvenire entro la fine di aprile.

Di nuove assunzioni all’interno del MIBAC si era d’altronde già parlato lo scorso anno; nel corso di un question time avvenuto alla Camera dei Deputati lo scorso 11 luglio, il Ministro aveva infatti già sottolineato la necessità di procedere a nuove assunzioni.

Assunzioni rese a questo punto possibile anche grazie alla Legge di Bilancio 2019, che autorizza all’assunzione di nuove risorse attraverso l’espletamento di concorsi pubblici; in particolare il comma 338 dell’Art. 1 del provvedimento prevede che il Ministero attivi procedure concorsuali per l’assunzione, tra il 2020 e il 2021, di 1000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, 500 per ciascun anno, di cui, annualmente, 250 unità di area III, posizione economica F1, e 250 unità di area II, posizione economica F1. I commi 339 e 342 autorizzano, inoltre, il MIBAC ad assumerealtre risorse mediante lo scorrimento delle graduatorie di bandi già espletati.

Profili ricercati

Ma quali saranno i profili ricercati in questo nuovo piano di assunzioni annunciato dal MIBAC?

Sulla base delle informazioni rese pubbliche, è plausibile pensare che le selezioni saranno rivolte principalmente all’inserimento di profili amministrativi. Una parte degli inserimenti, tuttavia, dovrebbe riguardare anche Funzionari e Dirigenti, ma non mancheranno le opportunità di lavoro anche per altre figure.

Domanda

Gli interessati ai nuovi inserimenti annunciati dal MIBAC dovranno attendere la pubblicazione dei bandi. Nei bandi di concorso verranno infatti dettagliati i requisiti richiesti e le modalità per presentare la propria candidatura.