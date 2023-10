ROMA, 13 OTT – Il gup del tribunale di Roma, con rito abbreviato, ha condannato un uomo di Rovigo a 4 mesi di reclusione per minaccia aggravata nei confronti del deputato Pd ed ex ministro della Salute Roberto Speranza. I fatti risalgono al 17 maggio 2022: l’uomo, della galassia no vax, aveva scritto su Telegram un post con frasi minacciose in occasione di una visita istituzionale a La Spezia dell’allora ministro per la Salute: per quel giorno, era stata organizzata anche una manifestazione no vax di protesta nei confronti di Speranza. Nel giudizio, l’ex ministro è stato assistito dall’avvocato Danilo Leva.

redazione