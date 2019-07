La costante attività di prevenzione voluta tenacemente dal Questore, Roberto Pellicone, si concretizza anche nel porre massima attenzione agli episodi di violenza, non solo domestica. Negli ultimi giorni, infatti, è stato emesso un secondo Ammonimento, ai sensi dell’ art. 8 del D.L. 38/2009, nei confronti di un cittadino marocchino residente nel territorio di questa provincia.

Il caso riguarda un cittadino marocchino di 30 anni che aveva costretto una donna 50enne a modificare le proprie normali abitudini di vita: dopo un buon rapporto di vicinato, l’uomo da gentile e garbato, ha assunto un atteggiamento aggressivo, molesto e minaccioso nei confronti della donna, senza alcun motivo plausibile.

La Polizia di Stato contrasta, quindi, con fermezza e rigore qualunque episodio di condotta violenta consumata in ambito familiare e non, mediante il ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, per evitare pericolose degenerazioni.