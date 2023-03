Milaniste e milanisti dell’Isernino a tavola per brindare ai quarti di Champions e non solo

Bella e simpatica serata conviviale vissuta l’altra sera in un locale pubblico di Isernia da milaniste e milanisti della seconda provincia molisana per festeggiare l’accesso del Milan di Pioli, Theo, Diaz, Maignan, Giroud, Tonali, Kalulu, Tomori, Leao, Thiaw, Krunic, Bennacer, Messias, Rebic ect. ai quarti di Champions e non solo. Un appuntamento a tavola promosso dal Milan Club Isernia tra brindisi e buone pietanze stando bene assieme ed augurando ai colori rossoneri nuovi e fortunati traguardi. “Abbiamo raggiunto i quarti di Champions -spiegava il segretario del Milan Club Isernia Tonino Miele tra i commensali a tavola- un traguardo eccellente che mancava da anni e speriamo di proseguire nella competizione europea. Così come siamo in corsa per accedere alla prossima Champions. E’ giusto festeggiare quanti ci regalano tutto questo, così come è un vero piacere essere stati a tavola con signore ed amici milanisti per gridare tutti assieme FORZA MILAN !”.