Alla luce degli atti criminosi, aventi ad oggetto due strutture predisposte all’accoglienza dei migranti, il giorno 22 luglio si terrà una manifestazione a Campobasso in Piazza Prefettura dalle ore 10:30 alle 13:30.

Come associazione nonviolenta riteniamo che il silenzio e la mancanza di fermezza, da parte dell’opinione pubblica, sia un fatto estremamente grave. L’incendio del centro d’accoglienza temporaneo di Belmonte è frutto indiretto della superficiale e becera propaganda che partiti e movimenti a livello nazionale e locale, da qualche tempo hanno deciso di intraprendere.

Radicali Molise e insieme ad altre associazioni scenderà in piazza per far si che la realtà torni ad essere parte integrante del dibattito politico. Come associazione nonché come persone, abbiamo il dovere morale di non lasciar passare il messaggio violento che accadimenti del genere veicolano, normalizzando la violenza e l’odio.

E’ fondamentale che le persone prendano coscienza di ciò che sta accadendo, barbarie come quelle di Belmonte o ancor prima di Pescolanciano, sono frutto della mancanza di conoscenza dovuta ad un racconto, per la maggior parte delle volte erroneo, che punta a mistificare la realtà e i dati statistici.

La nostra regione accoglie una parte minima e irrisoria di richiedenti asilo, proporzionata al numero di abitanti e al territorio e nonostante ciò, i partiti che gridano all’invasione riscuotono sempre maggior seguito.

La situazione sociale e culturale odierna inasprita dalla pessima trattazione, non si concilia con le peculiarità che questa regione offre, soprattutto in considerazione del fatto che la terra in cui abitiamo è radicata nel multicultarismo, presentando insediamenti composti da minoranze provenienti dall’est europa, stanziate ormai da secoli.

Il Molise rifiuta la demagogia dei racconti, la politica delle percezioni, l’aberrante ricerca di consenso, invitiamo chiunque sia interessato a partecipare alla mobilitazione di domenica. Durante la manifestazione sarà possibile firmare per welcoming europe, iniziativa dei cittadini europei volta al superamento dell’attuale legislazione vigente in materia di accoglienza e salvataggio dei migranti.