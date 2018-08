La procura valuta l’ipotesi di sequestro di persona perché Salvini non consente ai migranti della Diciotti di sbarcare. Strano che questi solerti magistrati non abbiano mai preso in considerazione di indagare per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina i governi che hanno fatto entrare in Italia 600 mila clandestini mantenuti a spese degli italiani. Anche per questo Fratelli d’Italia propone di risolvere il problema a monte: blocco navale al largo delle coste libiche.