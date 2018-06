“L’Europa deve avere maggior rispetto per l’Italia, non si può continuare così, i Comuni sono in affanno, tuttavia la politica messa in atto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, non è quella giusta, c’è una pericoloso conflitto di posizioni e di idee dal quale prendo assolutamente le distanze”.

Così il sindaco di Campobasso, Antonio Battista commenta le vicende degli ultimi giorni legate alla questione migranti e censimento dei Rom. “Una cosa è l’Europa che deve ascoltare l’Italia – dice – un’altra è scatenare e parlare alla pancia della gente. Mi rendo conto che sono temi sensibili, ma non è questo il tipo di approccio giusto.

Con l’Europa – spiega – bisogna parlare di argomenti per farci ascoltare e non seminare odio e contrapposizione. Prima o poi queste cose portano ad atti drammatici, bisogna essere molto seri, si è preso a riferimento la Aquarius per scatenare un atteggiamento che non gradisco, intanto in Italia continuano a sbarcare altri immigrati. Non è possibile, per avere voti, cavalcare la politica dell’odio”. (Ansa)