Presentato oggi il progetto per le attività di controllo del territorio a sostegno delle utenze.

Sono pronte a entrare in servizio le due Guardie Ambientali a Campobasso. È stata infatti sottoscritta la convenzione tra SEA Spa e l’Associazione di volontariato Guardie Ambientali per le attività di controllo del territorio e di contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio del capoluogo.

“Siamo felici di poter comunicare che dal prossimo 3 luglio, fino al 31 dicembre 2023, avvieremo un nuovo importante progetto a sostegno dei cittadini: le Guardie Ambientali saranno infatti attive per la segnalazione, l’accertamento e il generale monitoraggio ambientale della città, continuando il processo di educazione e sostegno dei cittadini nelle giuste pratiche di separazione e conferimento dei rifiuti. Verrà difatti svolto un controllo capillare del territorio al fine di contrastare l’abbandono dei rifiuti che, spesso, si acuisce nel periodo estivo”, ha dichiarato l’Amministratore unico di SEA Spa Stefania Tomaro.

Le due Guardie Ambientali saranno impegnate 6 giorni su 7 e copriranno, in totale, ben 16 ore al giorno.

“È un importante progetto con valenza sia sociale che ambientale. Le due risorse messe in campo collaboreranno a stretto contatto con il Comune e la Polizia Locale per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Sono certo che saranno un valido supporto per i cittadini. Infatti, la raccolta differenziata dei materiali si può fare ovunque in città, anche dove sono presenti i cassonetti stradali, quindi non ci sono motivi per non differenziare i rifiuti e gli imballaggi”, ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso Simone Cretella.

La presentazione del progetto è stata anche l’occasione per analizzare la recente segnalazione di Peste Suina Africana (PSA) nei cinghiali selvatici, per la quale la Prefettura di Campobasso ha diffuso una circolare con le relative indicazioni per prevenire l’introduzione del virus sul territorio locali, chiedendo ai cittadini di conferire correttamente i rifiuti all’interno dei cassonetti stradali o nei contenitori forniti agli utenti.