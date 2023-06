I volontari di Mondo Libero dalla Droga intervengono nel centro storico di Ferrara

per distribuire il materiale informativo gratuito del programma La Verità sulla Droga.

Il 26 giugno si celebra la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico di droga: è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1987. Questa giornata è stata creata per aumentare la consapevolezza e mobilitare la società civile contro l’abuso di droghe e il traffico illecito di stupefacenti. L’obiettivo principale è quello di promuovere la cooperazione internazionale per affrontare questa sfida globale e proteggere la salute e il benessere delle persone in tutto il mondo.

La Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico di droga si inserisce pienamente nel programma dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite attraverso l’obiettivo 3 che stabilisce, tra i vari punti riguardanti la salute e il benessere degli individui, il bisogno di “rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol”.

Uno degli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per la celebrazione di quest’anno è quello di dare priorità alla prevenzione. Ecco perché questo week-end i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga si sono attivati per un’altra iniziativa.

Mercoledì sera i volontari si sono riuniti presso Piazza Trento-Trieste, punto di partenza, dove si sta svolgendo anche il Ferrara Summer Festival, e hanno unito le forze, raccolto il materiale informativo e si sono recati lungo Via Ripagrande, Via Mazzini e altre vie del centro per una massiccia distribuzione parlando con giovani, insegnanti, genitori e chiunque abbia a cuore questo tema.

Massimo Barbieri, promotore dell’associazione di volontariato Mondo Libero dalla Droga, vuole ricordare che: “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, ed è per questo che il gruppo ha distribuito i 14 opuscoli del programma La Verità sulla Droga che parlano dei diversi tipi di sostanze stupefacenti in circolazione, informando così migliaia di persone sui reali effetti sia fisici che sociali dell’abuso di queste droghe.

Per maggiori informazioni chiama il numero 391.438.1933 o scrivi a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com