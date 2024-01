di Redazione

MIDEM+ è un Forum, un marketplace, un festival musicale ma anche il luogo catalizzatore di contenuti per la leadership di pensiero dove discutere le future tendenze commerciali del settore; la condivisione di conoscenze e innovazioni per superare le sfide più urgenti del momento e per proporre soluzioni concrete attraverso tecniche di gruppo, capaci di far emergere idee innovative, il cosiddetto brainstorming, in formati creativi e collaborativi. Al Midem si decide l’industria musicale del domani e ci sono tanti personaggi importante del settore, come Per Sundin CEO di The Pophouse Svezia, manager degli Abba e co-fondatore di Spotify. L’edizione 2024 si terrà al Festival di Cannes dal 24 al 27 gennaio e l’unica impresa italiana e soprattutto molisana, la LABELSCOIN BLOCKCHAIN S.R.L., è riuscita a entrare tra i finalisti per questa edizione. La LABELSCOIN BLOCKCHAIN S.R.L. è una piattaforma di scambio di copyright e fonte di servizi single source, basata su tecnologia blockchain, che facilita la trasparenza dei diritti d’autore e lo scambio dei diritti d’autore associati per i creatori di musica. La CEO è Serena Spada, di Venafro che si è laureata in Bachelor of Science e successivamente ha ottenuto anche il Master in International Business Administration. Ha consolidato esperienze e conoscenze finanziare e ha intrapreso il corso di studi in Copyrights e Trademarks all’Università di Berna. Frequentando questo corso, le è iniziata a balenare in testa qualche idea ed ecco che nasce LABELSCOIN BLOCKCHAIN S.R.L. L’idea e quindi il brevetto, è un dispositivo industriale che tiene traccia della musica in tempo reale, violazioni del copyright e plagio. Questa idea insieme alle sue capacità le sono valse la partecipazione e la finale di un evento importantissimo nell’universo globale della musica come, appunto, quello del Midem +. No resta che fare gli auguri a Serena Spada e alla sua LABELSCOIN BLOCKCHAIN S.R.L per il raggiungimento del traguardo finale.