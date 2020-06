Sarà l’avvocato Michele Marone (presidente del Consiglio comunale di Termoli) il quinto assessore della Giunta Toma. La firma del decreto di nomina è arrivata nel pomeriggio di oggi. Marone avrà il ruolo di assessore esterno in quota Lega.

Al neo Assessore sono assegnate le seguenti deleghe: Politiche della famiglia, giovanili e di parità; Politiche del lavoro; Politiche sociali, Terzo settore; Politiche per l’immigrazione; Tutela dei consumatori.

Toma rispetta l’accordo con Salvini e dà il via libera all’operazione che destabilizza ulteriormente una già claudicante maggioranza di centro-destra. Neanche questa volta non c’è spazio per una donna in Giunta. La nomina del quinto assessore arriva dopo che alcuni consiglieri di maggioranza, si sono messi di traverso facendo recapitare al governatore, un documento che ha suonato come un ‘aut aut’ a non perseguire la decisione annunciata.

Sei consiglieri di maggioranza: Aida Romagnuolo, Mena Calenda, Andrea Di Lucente, Armandino D’Egidio, Salvatore Micone e Gianluca Cefaratti non hanno digerito l’ipotesi messa in campo dal governatore, esprimendo il loro aperto dissenso.

Intanto la giornata politica è stata contraddistinta in Consiglio regionale da una maggioranza vacillante. Il governatore è andato giù, su una mozione presentata dai pentastellati sulla Finmolise e la gestione dei fondi pubblici su incarico della regione. Mozione approvata con 11 voti favorevoli, contro nove contrari.

E’ inevitabile, a questo punto, un confronto politico nella maggioranza per evitare l’implosione. C’è anche da considerare che domani, mercoledì 10 giugno, dovrebbe arrivare la decisione del Tar Molise sul ricorso presentato da Scarabeo e Tedeschi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 44 DEL 09-06-2020

OGGETTO: COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA E DELEGHE ASSESSORILI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l’art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTI gli articoli 33, 35 dello Statuto Regionale;

VISTO il proprio precedente decreto n.38 del 04.05.2020 con il quale è stata decretata la composizione della giunta regionale;

PRESO ATTO che il comma 2 dell’art. 34 dello Statuto regionale, così come modificato dall’art. 6 della legge regionale 4/2018, testualmente recita: “La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un numero di componenti non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore”.

DPGR N. 44 DEL 09-06-2020

RITENUTO di procedere alla nomina di un assessore regionale e di attribuire le deleghe assessorili

VISTO il proprio precedente decreto n. 40 del 09-05-2020 con il quale si è provveduto ad una prima assegnazione delle deleghe assessorili;

ACQUISITA la dichiarazione dell’Avv. Michele Marone allegata al presente provvedimento, il quale attesta i ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,l’insussistenza a proprio carico delle cause di incandidabilità previste dall’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63,della legge 6 novembre 2012, n. 190); l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs n.39/2013 nonchéadempimento agli articoli 16, 17 e 18 della L.r. 20/2017 e ss.mm.ii

DECRETA

Articolo 1

Di nominare, assessore della Giunta regionale del Molise, Michele Marone , nato a Lanciano il 17.05.1965 e residente a Termoli( CB) alla via Fortore, 8;

Articolo 2

Di stabilire conseguentemente che la giunta è composta come segue:

– Vincenzo Cotugno – Assessore e Vicepresidente

– Nicola Cavaliere – Assessore

– Roberto Di Baggio – Assessore

– Michele Marone – Assessore

– Vincenzo Niro- Assessore

Articolo 3

Di stabilire che il Presidente della Giunta regionale, oltre ai compiti istituzionali propri e alle materie non assegnate esplicitamente agli Assessori, curerà seguenti materie:

– Programmazione e politiche comunitarie; Cooperazione internazionale; Università ricerca ed innovazione; Bilancio, Finanze e Patrimonio; Politiche delle risorse umane; Agenzie e Partecipate, Riforme Istituzionali e semplificazione; Politiche sanitarie; Tutela dell’ambiente; Difesa del suolo; Politiche energetiche; Protezione Civile; Politiche della casa; Sport ed impiantistica sportiva; Trasporti e mobilità.

Articolo 4

Ai componenti della Giunta regionale sono assegnate le deleghe come segue:

– All’Assessore e Vicepresidente Vincenzo Cotugno: Attività produttive e sviluppo economico; Internazionalizzazione delle imprese; Turismo e marketing territoriale, Cultura, Molisani nel mondo; DPGR N. 44 DEL 09-06-2020

– All’Assessore Nicola Cavaliere: Politiche agricole ed agroalimentari; Sviluppo rurale; Programmazione forestale; Caccia e pesca; Pesca produttiva;

– All’Assessore Roberto Di Baggio: Urbanistica e Pianificazione territoriale; Rapporti con l’Ente regionale per l’edilizia sociale (Eres) e gli IACP; Istruzione e formazione professionale;

– All’Assessore Michele Marone: Politiche della famiglia, giovanili e di parità; Politiche del lavoro; Politiche sociali, Terzo settore; Politiche per l’immigrazione; Tutela dei consumatori;

– All’Assessore Vincenzo Niro: Lavori pubblici; Viabilità ed Infrastrutture; Sistema idrico integrato; Demanio regionale.

Articolo 5

Di dichiarare Il presente decreto efficace dalla data di sottoscrizione.

Articolo 6

1. Di notificare il presente decreto agli interessati al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza ed ai Servizi regionali per gli adempimenti amministrativi di propria rispettiva competenza;

2. di pubblicare sul sito della Regione Molise, sull’Albo Pretorio e sul BURM