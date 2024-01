di T.A.

INTANTO IL PRESIDENTE ROBERTI ASSICURA CIRCA LA NON CHIUSURA DEL SERVIZIO, MA OCCORRE PERSONALE PER LA SUA FUNZIONALITA’.

Dura presa di posizione dell’assessore regionale alla sanità del Molise, Michele Iorio (FdI), già presidente della giunta regionale. L’esponente politico di Isernia ha dichiarato che si dimetterà se si chiuderà il servizio di emodinamica a Isernia. Sempre Iorio, “E’ un errore nel POS, il Piano Operativo Sanitario, -fa sapere Iorio- che fa corretto”. In effetti si prevede l’accorpamento con Campobasso del laboratorio di emodinamica del Veneziale di Isernia, cosa mal fatta a detta di Iorio. Va perciò modificata la bozza del POS pubblicata sull’albo della Regione Molise. Così come, aggiunge sempre Iorio, appare un controsenso aver comprato e disposta l’utilizzazione di attrezzature per un milione di euro per un servizio di cui si vuole adesso fare a meno. Sollecitata al riguardo la partecipazione di tutte le forze politiche regionali per evitare la soppressione del servizio nella seconda provincia molisana. All’argomento partecipa ovviamente l’opinione pubblica dell’isernino perché non si tocchi l’essenziale servizio sanitario. Intanto dal Presidente della Giunta Regionale del Molise, Roberti, arriva la garanzia che emodinamica d Isernia è salva, ma per il momento mancando personale continuerà a svolgere attività accorpata all’hub di Campobasso. E’ comunque intenzione, si apprende, potenziare il servizio, attivando le procedure concorsuali per nuovi emodinamisti. Non appena tanto avverrà, si apprende dall’entourage del Presidente Roberti, il servizio di emodinamica del Veneziale entrerà nella rete di emergenza regionale.