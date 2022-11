CTA Musical di Venafro, agenzia di spettacoli di varia natura, scende in campo contro la violenza sulle donne. Lo fa con lo spettacolo teatrale “Mi amo” in programma il 26 (h 21.00) e 27 (h 17.30 e 21.00) novembre prossimi al Teatro Sala 1 della stessa CTA lungo la provinciale per Conca Casale. “Il tutto –spiegano da CTA- in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre”. Interpreti e protagonisti di ”Mi amo” : gli attori Pierluigi Sorteni, Daniela Cataldo, Maria Cotugno e Filomena Iannacone, con la scenografia di Mariantonietta Inforzato e con testo e regia di Gino Matrunola. “Teatro Sala 1 al completo per la prima del 26 novembre-informano da CTA- mentre ci sono posti disponibili per la replica di domenica 27”. Info e prenotazioni 339/7869575.