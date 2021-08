di Tonino Atella

Oggi e domani al Lago di Castel San Vincenzo per parlare di parkinson e come conviverci.

“Mettici la faccia Park” fa tappa oggi e domani a Castel San Vincenzo a due passi dalle foci del Volturno. Il Comune dell’isernino ospiterà il set fotografico del progetto e si potrà partecipare ad una gita sul lago alla riscoperta della natura. Trattasi di un progetto di Vittorio Andretta (Vic Parky) pr essere al fianco delle persone col Parkinson ed illuminare di luce nuova questa patologia. Perciò –è l’invito degli organizzatori dell’evento- mettici la faccia anche tu ! Tutti possono partecipare allo shooting fotografico e alla gita”. Il programma della due giorni : 7 agosto presentazione del progetto con incontro/raduno presso Contrada Cartiera Castel San Vincenzo,h 17 alla scoperta del territorio, h 18 presso sala polivalente rampe coste presentano il progetto Vittorio Andretta e Valeria Chiara Bastoncelli, ideatori del tutto, h 20 cena paesana in loco; 8 agosto, una gita al lago di Castel San Vincenzo con Nicola Modugno, presso il parco turistico Oasi delle Mainarde h 10 passeggiata, bagno e giro in canoa ; h 13 pranzo al ristorante, h 15 prosecuzione di “Mettici la faccia Park” con Nicola Modugno, neurologo Neuromed e Università dell’Aquila. Perché l’iniziativa e come nasce? “Nasce dal desiderio-informano i promotori- di far conoscere e ritrarre la malattia sotto una luce nuova, perché il Parkinson non è solo la malattia del tremore, la malattia degli anziani, non è solo invalidità, ma con il parkinson si può continuare a vivere e a sorridere. Solo con la conoscenza il confronto e la solidarietà si affrontano gli ostacoli. Perché il bello è ancora dentro ciascuno di noi ! Vieni e prova a metterci la faccia”.