La meteora è stata avvistata ieri sera, martedì 16 marzo, in tutto il centro-sud e in Molise. Non è escluso che qualche frammento di meteorite possa aver raggiunto il suolo. Secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, bruciando nell’atmosfera è diventato circa 300 volte più brillante di Venere. A renderlo noto è stato l’Istituto Nazionale di Astrofisica grazie ai dati rilevati dalla rete di monitoraggio Prisma. A riportare la notizia il sito di RaiNews.