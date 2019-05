PREVISIONI DEL TEMPO, SITUAZIONE – Dopo una breve pausa venerdì con un temporaneo promontorio di alta pressione che favorirà una giornata tutto sommato stabile, una nuova perturbazione si preparerà ad entrare in azione sull’Italia dal Nord Europa.

Condizionerà il tempo soprattutto nella giornata di domenica, con piogge e temporali in estensione dal Nord al Sud, anche se non tutte le regioni verranno coinvolte omogeneamente, e sarà accompagnata da un calo delle temperature e da un netto rinforzo dei venti.

Previsioni del tempo in Molise in dettaglio

Venerdì: al mattino tempo soleggiato e stabile. Nel corso delle ore qualche annuvolamento in formazione sulle aree interne ma senza il rischio di piogge. Al pomeriggio situazione simile con annuvolamenti sporadici sui rilievi. In serata perlopiù cielo stellato. Temperature in leggero aumento: valori compresi tra i 18 gradi del Capoluogo e i 20-21 gradi della costa. Venti deboli e in generale dai quadranti meridionali orientali.

Sabato: al mattino cielo sereno e soleggiato. Nel corso delle ore aumento della nuvolosità alta. Dal primo pomeriggio peggioramento proveniente da ovest a tutta la regione, con piogge e temporali diffusi fino a sera. Temperature in leggera flessione durante i fenomeni precipitativi. Massime comunque diffusamente comprese tra i 15 gradi e 19 gradi. Venti in serata moderati da sud-ovest e forti da maestrale sulla costa.

Domenica: al mattino cielo molto nuvoloso su tutta la regione con qualche piovasco sparso. Temporanea finestra di miglioramento nelle ore centrali del giorno. Novo peggioramento serale in special modo sui versanti orientali. Temperature in flessione soprattutto nella seconda parte del giorno. Intensificazione serale dei venti da Nord.