Nelle prossime ore il tempo volgerà al bello un po’ ovunque, ad eccezione di residua nuvolosità ancora presente in Piemonte, Sardegna orientale e versanti adriatici; solo la Sicilia sarà interessata da residui fenomeni, comunque in attenuazione con il passare delle ore.

Già dalla giornata odierna il rinforzo dell’anticiclone favorirà tempo stabile e ancora piuttosto mite, ma con un’incognita sullo Ionio: qui infatti, ai margini della bolla anticiclonica, si formerà un nuovo piccolo vortice mediterraneo che tra venerdì e il weekend potrebbe interessare anche parte del Sud, specie Calabria e Sicilia ionica, i cui effetti tuttavia dovranno essere valutati nel corso dei prossimi aggiornamenti.

Il meteo previsto fino a domenica:

Giovedì: qualche nube al primissimo mattino su altissimo Molise e campobassano in rapido dissolvimento. Soleggiato altrove. Temperature decisamente basse: a 700 metri sotto i 10 gradi, in montagna 3-4 gradi. Bel tempo anche al pomeriggio ed in serata. Temperature massime non oltre i 16 gradi sul capoluogo e non oltre i 10 gradi in montagna (Campitello e Capracotta). Qualche grado in più in provincia di Isernia. Venti moderati da nordest in fase di attenuazione.

Venerdì: splendida giornata di sole dal mattino fino alla sera su tutta la regione. Attenuazione dei venti freddi dei giorni precedenti. Temperature in ripresa: si ritornerà sopra i 20 gradi nei principali centri della regione.

Sabato: altra giornata di bel tempo. Mattinata stabile. Pomeriggio soleggiato. Qualche nube in più potrà affacciarsi in serata sul Basso Molise. Ingresso di correnti più fresche in serata. Temperature minime ancora piuttosto basse e comprese tra gli 11 e i 13 gradi e massime tra i 22 del Capoluogo e della costa e i 14 di Campitello Matese, 24-25 gradi ad Isernia. Venti deboli.

Domenica: mattinata stabile e soleggiata. Al pomeriggio sviluppo di nubi a cui saranno associate possibili precipitazioni. Miglioramento in nottata. Temperature senza variazioni di rilievo. Mari calmi, venti deboli.