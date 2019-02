Sul Mediterraneo centro-occidentale si rinforzerà un campo di Alta pressione il quale favorirà un periodo caratterizzato da tempo nel complesso stabile e soleggiato fino a domenica almeno sulla parte centromeridionale della Penisola.

Tra sabato e domenica, il promontorio anticiclonico andrà indebolendosi a causa dell’intensificazione del flusso perturbato atlantico che scorre sul bordo settentrionale dell’Anticiclone, favorendo la discesa di una perturbazione atlantica in direzione dell’Italia e del Mediterraneo centrale.

PREVISIONI SABATO – I primi effetti della nuova perturbazione si inizieranno ad avvertire già a partire da sabato. Si verificheranno annuvolamenti da fronte caldo al Centro-Nord, con prime piogge sul finire della giornata di sabato e più diffuse nel corso di domenica (specie su medio-alto Tirreno e Nord-est), nevicate sopra gli 800-1.200 metri sulle Alpi, anche a quote più basse nelle vallate più interne. La perturbazione si sposterà poi verso le regioni centro-meridionali nel corso di lunedì, con piogge, rovesci e neve sulla dorsale appenninica a quote di medio-alta montagna.

TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA – Stando agli aggiornamenti attuali dei modelli previsionali meteorologi, la prossima settimana il gran freddo invernale, questa volta di estrazione continentale, colpirà di nuovo la Penisola con nevicate a bassa quota specie sui versanti adriatici del centro-sud. Seguire gli aggiornamenti.

Il meteo nel weekend in dettaglio per il Molise

Venerdì: Giornata dal tempo pressoché stabile. Mattinata dai cieli sereni. Qualche nuvola in più in formazione sulle zone interne nel corso delle ore pomeridiane. In serata cielo stellato. Temperature in leggera flessione ma comunque su valori piuttosto miti alle basse quote. Fino a 10 gradi sul capoluogo e in collina, fino a 12 gradi sulla costa. Venti deboli da nord-ovest.

Sabato: Al mattino tempo piuttosto buono su centro-est Molise, nubi in progressivo aumento su ovest della regione. Nel pomeriggio, cielo parzialmente nuvoloso con alternanza di addensamenti ed ampie schiarite. Poco nuvoloso o sereno sulla costa. Temperature in leggero aumento, fino a 10-11 gradi sul capoluogo e in collina, fino a 12-13 gradi sulla costa. Temperature in rapida discesa la sera. Venti assenti.

Domenica: Al mattino cielo sereno su est Molise, aumento delle nubi alte e su ovest della regione. Al pomeriggio e in serata aumento di addensamenti estesi sull’area matesina e parte occidentale della provincia di Isernia per il sopraggiungere di correnti più umide. Temperature in aumento in serata e in nottata per l’innescarsi di venti più umidi e miti da libeccio.

