Il meteo del week-end vedrà l’arrivo del primo caldo estivo. Si chiude il corridoio instabile che per molti giorni ha interessato la nostra Penisola con temporali diffusi ed intensi specie nelle zone interne e al nord.

Questa fase è stata poi alimentata dal passaggio della perturbazione numero 5 del mese di maggio che, gradualmente, ha interessato tutta l’Italia da ovest verso est, dando luogo a fenomeni anche di forte intensità. Grazie alla separazione delle due strutture depressionarie (la numero 5 che si allontana definitivamente verso levante e una ad ovest) un cuneo stabilizzante di matrice africana si spinge verso nord e ci terrà compagnia per diversi giorni.

Si prevede dunque una generale stabilizzazione delle condizioni meteo ed un aumento netto delle temperature su tutto il Paese. Insomma la primavera proverà per qualche giorno a tramutarsi nella stagione a cui dovrà lasciar posto tra un mese esatto. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Meteo del week-end, il tempo in dettaglio dei prossimi giorni:

Giovedì: al primo mattino deboli piogge potranno interessare la costa e il basso Molise, asciutto sul resto della regione con nubi sparse. Nel pomeriggio nubi a sviluppo verticale daranno luogo a qualche pioggia o temporale nelle aree interne della regione, ma i fenomeni non interesseranno la costa e il basso Molise. In serata miglioramento generale e dissolvimento delle nubi. Temperature in leggera ripresa soprattutto nel pomeriggio con punte oltre i 20 gradi.

Venerdì: al mattino tempo buono, con poche nubi. Al pomeriggio tempo tranquillo con basso rischio di temporali nelle aree interne limitato al settore più occidentale della regione. Poche variazioni anche in serata e tempo buono. Temperature in aumento con punte di 25-26 gradi nelle zone interne, 22-24 sulla costa.

Sabato: giornata con tempo stabile e cielo sereno. Al pomeriggio formazione di qualche nube sulle aree interne della regione che, tuttavia, non dovrebbe dare luogo a temporali. Temperature che guadagneranno ancora qualche grado rispetto alla giornata precedente con valori ovunque compresi tra 25 e 28 gradi.

Domenica: tempo stabile e cielo sereno al mattino. Consueto sviluppo di nubi pomeridiane nelle zone interne nel pomeriggio, ma con basso rischio di precipitazioni. In serata tempo stabile e sereno. Fase quasi estiva con le temperature raggiungeranno punte di 27-28 gradi sul capoluogo.