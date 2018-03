Analisi del meteo week-end: questi primi giorni di Marzo, sono stati governati da un tempo prevalentemente occidentale; correnti atlantiche che trasportano perturbazioni cariche di pioggia. Le condizioni meteorologiche sono risultate particolarmente variabili con alternanza di frequenti precipitazioni e periodi più asciutti in un contesto non freddo. Le precipitazioni sono state in alcuni casi abbondanti, soprattutto sui versanti occidentali.

Ciò ha provocato anche la piena dei principali corsi d’acqua. Ora stiamo per entrare in una parentesi più asciutta e mite che sarà presto interrotta dall‘arrivo dell’ennesima perturbazione atlantica di questo marzo 2018. Il contesto termico non sarà mai freddo proprio perché a prevalere saranno le temperate correnti occidentali. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Dettaglio previsionale

Venerdì: Al mattino e al pomeriggio in gran parte soleggiato, al più qualche nube stratiforme. Alla sera poche variazioni, con qualche nube più consistente addossata al Matese e alto Molise. Temperature che varieranno tra i 5 gradi del mattino e i 15 gradi del giorno. Venti deboli sud occidentali.

Sabato: Ancora una giornata molto soleggiate e mite. Al mattino e al pomeriggio sole prevalente con qualche nube stratiforme più probabile sui settori esposti delle mainarde e del volturno. Alla sera poche variazioni in provincia di Campobasso, aumentano le nubi solo sui versanti occidentali. Temperature in aumento che varieranno tra i 7 gradi del mattino e i 15 gradi del giorno. Venti deboli sudoccidentali.