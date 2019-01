L’attesa tempesta mediterranea è puntualmente giunta sull’Italia; il suo perno si sposterà nelle prossime ore verso le regioni meridionali, dove insisterà maggiormente il maltempo.

Il sole guadagnerà terreno al nord, sulla Toscana e sulla Sardegna; il tempo resterà invece molto instabile al meridione e lungo il versante adriatico dove vi saranno piogge, temporali e nevicate anche a quote relativamente basse (500-700 metri).

Le ultime precipitazioni si attarderanno sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia anche nella giornata di sabato 26 gennaio, mentre domenica una nuova perturbazione si addosserà alle Alpi dove darà luogo ad alcune nevicate.

Il meteo nel week-end in dettaglio per il Molise

Venerdì: Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. Scarse le precipitazioni che avranno carattere nevoso oltre i 600/700 metri. In serata sono previste precipitazioni a carattere nevoso anche moderate oltre i 400-500 metri su gran parte della regione, ad esclusione del venafrano e dell’alta Valle del Volturno. Accumuli al suolo entro le prime ore della giornata di sabato fino a 20-25 cm in alto Molise tra Capracotta e Pescopennataro e tra i 5 ed i 9 cm nel Molise interno. Temperature in diminuzione più marcata nella seconda parte della giornata, fino a -5/-6 gradi in montagna con valori diurni non oltre gli 0-1 grado tra i 700 e gli 800 metri di quota. Massime di 6-7 gradi sulla costa. Vento forte sulla costa dai quadranti nord-occidentali

Sabato: Al mattino cielo molto nuvoloso su gran parte della regione. Tratti ghiacciati nelle zone innevate. Possibilità di residue precipitazioni nella primissima parte della giornata a carattere nevoso sopra i 450 metri. Situazione che non cambia di molto durante le ore centrali del giorno, miglioramento serale. Temperature in rialzo, fino a 4-5 gradi sul Capoluogo, 0/-1 grado in montagna. Più mite sulla costa. Venti molto sostenuti da nord-ovest sulla costa.

Domenica: Mattinata che parte con il bel tempo. Aumento di nubi alte nel corso della mattinata. Dal pomeriggio e in serata nubi più consistenti sui versanti occidentali della regione, segnatamente Matese dove potranno aversi precipitazioni sparse con quota neve posta a 1500 metri. Correnti che ripiegano da libeccio con aumento termico nelle zone sottovento. Temperature massime fino a 2 gradi in montagna. Venti moderati da libeccio.

