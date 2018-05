Nei giorni appena trascorsi, abbondanti precipitazioni anche a carattere di temporale si sono verificate nelle ore centrali e pomeridiane. Le precipitazioni, come più volte evidenziato, sono causate da una debole circolazione ciclonica sulla nostra Penisola, che favorisce l’instabilità pomeridiana tipica del periodo: tempo buono al primo mattino e formazione di nubi dense cariche di pioggia con il passare delle ore. La circolazione ciclonica si è ulteriormente rinvigorita per l’influenza di correnti instabili orientali.

La situazione si manterrà tale ancora per la giornata odierna e di domani. Nella giornata di sabato ancora fenomeni possibili nelle ore pomeridiane mentre domenica una nuova perturbazione atlantica apporterà un peggioramento generalizzato a partire dal nord Italia. Alla primavera non sono associati sempre il sole e le belle giornate; le piogge e i temporali sono parte del clima di questo mese e garantiscono le riserve idriche in vista della stagione calda. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Previsioni meteo nel dettaglio fino al week-end

Giovedì: come nei giorni precedenti al mattino tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso ad esclusione di nebbie nelle aree interne. Nel corso delle ore pomeridiane aumento della copertura nuvolosa con associati temporali e scrosci di pioggia sulle aree interne del Molise centrale e orientale. In serata cessazione dei fenomeni e rasserenamento del cielo. Temperature stazionarie su valori compresi tra i 12 di minima e i 20 di massima. Venti moderati da est nordest

Venerdì: al mattino tempo buono. Minore probabilità di temporali nelle aree interne, alto Molise e Monti dei Frentani, rispetto al giorno precedente durante le ore pomeridiane. Miglioramento e stabilizzazione del tempo in serata. Temperature stazionarie con punte di 20 -22 gradi nelle ore centrali.

Sabato: al mattino variabile con possibilità di temporali e piogge tra Alto Molise e Matese. Tempo migliore sulla costa. Pomeriggio ancora con il rischio di temporali e piogge che potrebbero sconfinare sul Basso Molise. In serata cessazione dei fenomeni e schiarite diffuse. Temperature senza grosse variazioni.

Domenica: la giornata festiva inizierà con tempo buono o al più qualche nube su tutta la regione. Nel pomeriggio tempo pressoché sereno con lieve rischio di temporali sull’ Alto Molise. In serata ancora tempo tranquillo con ampi spazi di sereno. In nottata avvicinamento del fronte atlantico e flessione dei valori di temperatura. Temperature gradevoli nelle ore centrali e pomeridiane.