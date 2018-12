Una depressione in spostamento dalle Baleari al Nord Africa piloterà la perturbazione responsabile del peggioramento che oggi interesserà parte d’Italia. Tra tutte, le regioni più coinvolte, saranno quelle centrali. Piogge e rovesci sin dalle prime ore della giornata sul Lazio in estensione rapida a Marche ed Umbria, che saranno le regioni più coinvolte. Ma piogge che raggiungeranno ben presto anche Abruzzo, Molise e alta Puglia in mattinata. Quota neve sui 400/500m sulla dorsale tosco-emiliana, 900m su quella umbro-marchigiana, fino a 1200/1500m in Abruzzo e oltre sui rilievi più meridionali.

Piogge diffuse anche in Sardegna, ma i fenomeni potrebbero sconfinare anche verso nord fino alla dorsale emiliana e alla Romagna, dove incontreranno uno strato di ari fredda adagiato al suolo che consentirà alla neve di cadere a tratti anche in pianura rendendo possibile la caduta di qualche fiocco fino al mattino a Bologna. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Meteo week-end in dettaglio:

Venerdì: Al mattino cielo coperto su gran parte della regione con precipitazioni sui settori occidentali e Matese. Con il passare delle ore estensioni dei fenomeni a parte dei versanti orientali. Al pomeriggio piogge più probabili su Alto Molise al confine abruzzese, più asciutto su Campobassano, Monti del Sannio, Monti dei Frentani. In serata attenuazione dei fenomeni. Temperature in temporaneo aumento. Quota neve oltre i 1800 metri. Venti deboli, tendenti a disporsi da nordovest sulla costa e Basso Molise.

Sabato: Al mattino cielo coperto. Precipitazioni in arrivo da Nord-ovest su gran parte della regione. Quota neve in calo, possibili fiocchi in collina nella prima parte della giornata oltre i 600/800 metri. Apertura del cielo al pomeriggio. In serata concentrazione dei fenomeni sulla costa e basso Molise. Neve in collina. Temperatura in deciso calo durante la giornata. Valori sottozero in montagna (-2/-3 gradi a 1400 metri). Venti moderati da nord-ovest, forti sulla costa. Moto ondoso in aumento nel corso della giornata.

Domenica: prima parte di giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche tutto sommato discrete con sole alternato a blandi annuvolamenti. Tendenza a nuovo peggioramento a fine giornata per l’arrivo di perturbazione accompagnata da rovesci. Peggioramento che tenderà ad interessare, in primis, il settore nord-occidentale per poi progressivamente estendersi al resto del territorio. Temperature in calo nei valori minimi, in lieve rialzo nei massimi. Ventilazione tesa di Maestrale con mare Adriatico fino a molto mosso.