SITUAZIONE METEO GENERALE – Il meteo week-end sull’Europa occidentale rimarrà sede di una circolazione ciclonica alimentata da una saccatura nord atlantica, capace di produrre anche intenso maltempo tra Spagna settentrionale e Francia.

Di risposta l’anticiclone africano si estenderà progressivamente su Mediterraneo centrale e buona parte dell’Italia, dove si concretizzerà la prima ondata di caldo dell’Estate 2019. Al Centro-sud il sole sarà garantito in maniera assoluta mentre al Nord possibile qualche spunto temporalesco.

In particolare, su Alpi e Piemonte umide infiltrazioni instabili legate alla succitata circolazione ciclonica potranno innescare qualche rovescio o temporale anche di forte intensità. Da segnalare inoltre frequente variabilità anche sulla Liguria, pure qui con clima meno caldo per quanto molto mite, e in genere senza precipitazioni di rilievo.

METEO WEEK-END IN MOLISE:

VENERDI’: Giornata soleggiate e calda. Qualche velatura solo al pomeriggio. Tasso di umidità dell’aria elevato. Temperature fino a 29 gradi nelle aree interne. Clima quasi afoso nelle pianure interne. Sulla costa i valori termici saranno mitigati dal mare. Venti assenti. Mare calmo

SABATO: Giornata completamente stabile e soleggiata disturbata solo da qualche velatura di passaggio. Serata calda e stabile. Temperature in ulteriore aumento le quali localmente potranno superare i 30 gradi in Basso Molise e sulla piana di Venafro. Venti assenti. Mare calmo

DOMENICA: Giornata fotocopia della precedente. Da segnalare solo la probabilità di qualche spunto temporalesco in Alto Molise. Venti deboli. Temperature in lieve aumento.

