Previsioni meteo week-end. In questa ultimi giorni di questa seconda decade di Gennaio 2018 in italia prevalgono le correnti zonali occidentali. Ciò e causato dall’approfondimento di depressioni sui mari del Nord Europa. Queste correnti sono relativamente miti per il periodo ed essendo particolarmente tese non apportano nemmeno precipitazioni sui versanti occidentali della Penisola.

Domenica queste correnti avranno un piega più meridiana causando un raffreddamento relativo sui versanti adriatici. Sarà un veloce fronte freddo a ‘spezzare’ nel fine settimana il periodo dominato dalle miti correnti occidentali.

L’alta pressione a ridosso dell’Europa occidentale risulta infatti troppo invadente, per questo motivo si tratterà di un peggioramento marginale e con effetti sulle regioni del Centro Sud.

Domenica sarà raggiunto l’apice di questa mini irruzione fredda in un mese di Gennaio decisamente sopra media in Italia ma anche sul resto d’Europa. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Previsioni meteo week-end, il dettaglio

Venerdì: giornata caratterizzata da correnti sudoccidentali molto tese con punte anche di raffica. In queste condizioni si avranno gli addensamenti più consistenti sul Matese e sulla provincia di Isernia con qualche piovasco. Temperature nella media del periodo con 10-11 gradi di massima sul capoluogo e 3-4 in montagna.

Sabato: in mattinata qualche piovasco su costa e basso Molise. Tempo variabile nel pomeriggio-sera con ampi spazi di sereno. Peggioramento generalizzato nella notte con neve oltre i 1200 metri sui rilievi. Temperature in flessione. Venti da Nord- Nordovest

Domenica: il giorno festivo sarà più freddo del precedente. Qualche piovasco sarà possibile sulla costa con tendenza a miglioramento sin dal primissimo pomeriggio, altrove tempo stabile e soleggiato. Venti più freddi dal pomeriggio da nord-ovest.