Previsioni meteo week-end. Negli ultimi due giorni il tempo nel Mediterraneo centrale si è stabilizzato con soleggiamento prevalente e temperature alquanto miti. Sullo scacchiere Europeo, il week-end sarà caratterizzato dall’affondo di una saccatura sul Mediterraneo Occidentale.

Tale saccatura avrà qualche effetto sull’Italia nord-occidentale; il Molise non risentirà di questo passaggio a parte qualche nube innocua o velatura. Mentre la perturbazione si isolerà successivamente tra Algeria e Marocco, sulla Penisola si rafforzerà di nuovo un campo di alta pressione con cieli completamente sereni e temperature miti (soprattutto in altura).

Continua a non fare particolarmente freddo in Italia per il richiamo di venti da sudovest che faranno aumentare le temperature soprattutto minime. Massime in genere comprese tra 13 e 16°C al Centro-sud, compreso il Molise.

Il freddo vero, per ora, rimane lontano dall’Italia. Alcune corse dei modelli previsionali “fiutano” qualche scenario freddo per i primi giorni di febbraio ma occorre seguire gli aggiornamenti per capire la vera piega del tempo per i primi giorni del nuovo mese. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Previsioni meteo week-end, il dettaglio

Venerdì: Mattina nel complesso con cielo sereno o con qualche nube stratiforme. Le condizioni di bel tempo si manterranno anche nel corso del pomeriggio-sera a parte qualche addensamento innocuo sui rilievi occidentali. Temperature oltre la media del periodo, venti moderati da sudovest.

Sabato: Durante la giornata si affacceranno solo delle innocue nubi perlopiù alte e stratiformi. Temperature ancora oltre le medie del periodo, soprattutto nei valori minimi. Venti deboli da libeccio.

Domenica: Sarà la giornata migliore del week-end. L’alta pressione si rinforzerà ulteriormente garantendo cieli completamente sereni su tutta la regione. Le temperature massime si manterranno su valori miti durante il giorno (10-11 gradi sul Capoluogo), mentre le minime torneranno a diminuire. Qualche banco di nebbia possibile nella piana di Bojano. Venti perlopiù assenti.