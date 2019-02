SITUAZIONE METEO – La rimonta dell’anticiclone garantirà una fase stabile e soleggiata su gran parte delle Penisola ad esclusione delle regioni meridionali più orientali interessate dagli ultimi refoli freddi provenienti dai Balcani. Mentre al Nord prevarranno cieli sereni e temperature in aumento, al sud nubi e qualche piovasco per le correnti fresche dai Balcani che scorrono sul bordo orientale dell’anticiclone.

METEO WEEK-END IN ITALIA – Dopo una giornata di giovedì stabile quasi ovunque, nella giornata odierna un nuovo impulso freddo si muoverà sul bordo meridionale dell’anticiclone; un modesto calo delle temperature e qualche pioggia sono attesi al Sud con fiocchi di neve in Appennino sopra gli 800-1000 m. Una certa variabilità sul Medio Adriatico, sul resto della Penisola bel tempo. Fine settimana stabile e soleggiato salvo per una residua variabilità sulle estreme regioni meridionali. Le temperature saranno in aumento con clima piuttosto mite al Centro Nord e massime di 15-17°C.

TENDENZA METEO. Alta pressione anche in avvio di settimana con bel tempo e stabilità atmosferica. Per il momento nessuna ondata di freddo in vista per l’Italia e l’Europa intera. Seguire gli aggiornamenti.

Il meteo del week-end in dettaglio per il Molise

PREVISIONI venerdì: Giornata caratterizzata da variabilità. Al mattino nubi si alterneranno a qualche addensamento più consistente sulla provincia di Campobasso. Al pomeriggio sarà possibile anche qualche rovescio sui monti dei Frentani. In serata insiste qualche nube ma senza fenomeni. Temperatura in leggera diminuzione per l’arrivo di venti freddi da est soprattutto la sera. Qualche gelata al mattino nelle aree interne, massimo intorno a 7-8 gradi nelle zone collinari, e 10-12 gradi sulla costa. Venti deboli da Nord-est.

PREVISIONI sabato: Giornata di bel tempo. Mattinata soleggiata o al più poche residue nuvole. Pomeriggio soleggiato e serata stellata, temperature in aumento, 10-11 gradi in collina 4-5 in montagna. Venti deboli

PREVISIONI domenica: Giornata completamente stabile. Sole prevalente. Temperature ancora in lieve aumento con valori che durante il giorno arriveranno anche a 12-13 gradi. Minime tra 2-3 gradi. Venti assenti. Formazione di foschie notturne nelle vallate interne.

