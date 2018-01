Previsioni meteo, arrivano precipitazioni sparse ed un deciso calo termico. Qualche fiocco di neve a quote alte.

Le temperature, anche di 6-8 gradi sopra la media di questi ultimi giorni, verranno sostituite da valori termici più consoni al periodo. I venti sciroccali lasceranno spazio a correnti più fresche occidentali provenienti dall’Oceano Atlantico, favorendo l’ingresso di fronti perturbati sulla nostra regione.

La perturbazione che ha interessato le regioni centro/settentrionali, si sta spostando ora al Centro/Sud, apportando piogge e rovesci sparsi. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sopra i 1400 metri. Si tratterà, tuttavia, di una perturbazione piuttosto veloce che già dalla sera di oggi (mercoledì) lascerà spazio a schiarite, localmente anche ampie ad iniziare dal settore occidentale.

Previsioni meteo delle prossime 48/72h, in dettaglio:

Mercoledì: giornata instabile e caratterizzata da molte nubi e piovaschi in particolare al mattino e nel primissimo pomeriggio. Possibili brevi rovesci di neve in altissimo Molise sopra i 1400 metri. Schiarite dalla sera. Ventilazione da debole a moderata con rotazione della stessa da sud a nord. Temperatura in diminuzione.

Giovedì: giornata che inizia con cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla serata un nuovo aumento della nuvolosità inizierà ad interessare la nostra regione e nel corso delle ore seguenti, sarà accompagnato anche da locale fenomenologia. Ventilazione moderata nord-occidentale. Temperature in ulteriore lieve diminuzione.

Venerdì: un nuovo fronte instabile alimentato da correnti di Grecale interesserà la regione apportando nuove piogge che, assumeranno carattere nevoso sopra i 1100/1200 metri. Le nevicate saranno, tuttavia, di entità debole. Ventilazione debole in intensificazione dai quadranti nord-orientali. Temperature in calo nei valori massimi.