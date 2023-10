da Il Meteo.it

Avviso meteo: è in arrivo un’importante fase di maltempo sull’Italia. A provocarla sarà il sopraggiungere di un profondo ciclone da noi simpaticamente chiamato “Medusa” il quale scatenerà oltre a piogge torrenziali anche venti di tempesta su molte regioni, con il rischio pure di mareggiate.

La nostra attenzione si concentra in particolare sulla giornata di Venerdì 20 Ottobre a partire dalla quale fredde ed instabili correnti, in discesa dal Nord Europa, andranno ad alimentare una ciclogenesi esplosiva sul mar Ligure. Il ciclone, una vera e propria bomba meteorologica, scatenerà tutta la sua forza con le correnti che inizieranno a ruotare in senso antiorario attorno al minimo depressionario.

Massima attenzione andrà prestata in particolare ai settori occidentali della Sardegna e sulla Liguria a causa di una violenta tempesta in arrivo con raffiche da Sud Ovest fino a 130 km/h. Secondo la scala Beaufort è possibile parlare di “raffiche da Uragano” quando il vento raggiunge picchi oltre i 118 km/h (Uragano di Categoria 1); anche il moto ondoso risulterà di conseguenza molto agitato con le onde che potranno raggiungere l’altezza di 6 metri e il rischio più che concreto di mareggiate specie lungo le coste del Levante ligure e dell’alta Toscana.

Forti venti di Libeccio e di Scirocco soffieranno sul versante ionico e su quello adriatico, con punte ad oltre 90 km/h (i mari saranno molto agitati). Raffiche violente ad oltre 100 km/h anche su buona parte dell’arco alpino, sulle zone interne del Centro e sui rilievi della Sicilia. A causa dei venti intensi da Sud Est è attesa una marea piuttosto intensa sulla laguna veneta, con il rischio concreto che la città di Venezia venga invasa dall’acqua.

Si raccomanda per tutte queste ragioni di fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi (soprattutto nei parchi cittadini) e strutture temporanee o pericolanti, ma anche di guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi; infine, limitare nel limite del possibile le attività all’aperto e gli spostamenti.