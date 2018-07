Il mese estivo per eccellenza è partito con un passo diverso rispetto al mese precedente: a dominare un anticiclone a carattere caldo che consegnerà una settimana estiva su tutto lo Stivale. Tale configurazione di è favorita anche da calo dei geopotenziali sull’Atlantico a largo del Portogallo.

Quindi tempo bello e caldo per gran parte della settimana. Nelle vallate interne di pianura si supereranno anche i 32 gradi, più fresco durante il giorno nelle località balneari per l’effetto mitigatore del mare. Non ci saranno nubi a sviluppo pomeridiano (se non poche e isolate) nemmeno sui rilievi interni. Un po’ di caldo si farà sentire anche in montagna dove il cielo si presenterà azzurro e terso.

Insomma, la prima settimana di luglio inizierà sotto il segno dell’anticiclone sub tropicale che darà luogo alla prima ondata di caldo della stagione estiva 2018. I massimi dell’anticiclone tuttavia, col passare dei giorni potrebbero migrare verso l’Europa nord-orientale.

Volendo dare uno sguardo nei giorni a seguire il passaggio di una perturbazione verso i Balcani porterebbe un generale calo termico un po’ ovunque da venerdì. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Settimana estiva, il meteo in dettaglio:

Lunedì: tempo stabile e soleggiato durante tutto l’arco della giornata. Pochissime le nubi durante il pomeriggio. Temperature estive. Minime ovunque sui 20 gradi, mentre di giorno si potranno raggiungere anche i 34 gradi nelle vallate interne e sul Basso Molise. Fino a 32 gradi sul capoluogo. Più fresco sulla costa per l’effetto mitigatore del mare. Venti calmi.

Martedì: giornata ancora sotto il dominio dell’anticiclone subtropicale. Tempo stabile e caldo. Qualche nube in più sui rilievi più interni della regione il pomeriggio. Temperature stazionarie e sopra i 30 gradi ovunque. Venti deboli. Mari calmi.

Mercoledì: giornata ancora stabile e soleggiata. Qualche nube in più il pomeriggio. Temperature sopra le medie del periodo, con valori sopra i 30-32 gradi all’interno. Venti deboli. Mari calmi.