PREVISIONI METEO: STOP AL CALDO FUORI STAGIONE, ARRIVA IL FREDDO – A livello sinottico la situazione meteorologica sull’Europa in questi primi giorni di ottobre vede la formazione in sede scandinava di un profondo vortice che provocherà un poderoso raffreddamento in quell’area (possibili le prime nevicate fino in pianura su gran parte della Svezia e Finlandia) e al contempo la risalita verso nord di un anticiclone sul vicino Atlantico tra penisola iberica e Regno Unito. Tale azione favorirà la propagazione di parte di quel freddo scandinavo verso i Paesi dell’Europa centrale e l’Est Europa tra oggi e domani. Anche l’Italia risentirà degli effetti di questa discesa di aria fredda con la formazione di un fronte perturbato carico di piogge e temporali che attraverserà tutta la Penisola. La diminuzione delle temperature si avvertirà sulle nostre regioni soprattutto tra giovedì e venerdì, in particolar modo sui versanti adriatici.

PREVISIONI PROSSIMI GIORNI IN MOLISE:

Mercoledì: al mattino bel tempo su tutta la regione. Dopo le ore centrali del giorno, aumento della nuvolosità sui versanti più occidentali della provincia di Isernia e Matese con associate moderate precipitazioni. Le piogge insisteranno tra Mainarde e alto Volturno nel corso del pomeriggio. Tra la sera e la notte, il tempo peggiora su gran parte della regione con piogge e temporali che coinvolgeranno anche i versanti più ad est, tutta la provincia di Campobasso e la costa. Temperature massime fino a 28 gradi in basso Molise, in calo moderato in serata su tutta la regione. Venti da sud-ovest tendenti a ruotare da maestrale sulla costa.

Giovedì: al mattino perturbato su gran parte della regione, piogge e temporali specialmente sulla costa e provincia di Campobasso. Al pomeriggio si rinnova il peggioramento delle condizioni meteo, accompagnato da temporali sulla costa e piogge moderate sulle zone interne della provincia di Campobasso, fenomeni meno probabili sulla provincia di Isernia. In serata graduale miglioramento su tutto il territorio anche se insisterà una nuvolosità compatta sui versanti più orientali. Temperature in deciso calo dal primo pomeriggio per il sopraggiungere del fronte freddo, le quali si porteranno tra i 10 e i 12 gradi sul capoluogo, 15 e 17 gradi sulla costa e 5-7 gradi in montagna entro la sera. Tutti i venti in rotazione da est, nord-est, mari mossi.

Venerdì: al mattino cieli pressoché sereni a parte nubi in veloce transito sui versanti più orientali e la costa. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, dissolvimento delle ultime nubi. Temperature anche sotto i 10 gradi al primo mattino sulle zone interne, massime non oltre i 15-16 gradi sul capoluogo e sulle aree di collina, non oltre i 10-11 gradi in montagna, più mite sulla costa. Venti orientali e moto ondoso in attenuazione.

