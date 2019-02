METEO A INIZIO SETTIMANA: Lunedì la perturbazione coinvolgerà le regioni meridionali con rovesci e le regioni centrali adriatiche dal pomeriggio-sera. I fiocchi di neve si vedranno in Appennino sopra i 1000 metri. Il tempo migliora sulle pianure del Nordovest ed in Toscana, e poi su tutte le Tirreniche. Temperature in calo al Centro-Sud e venti che ruoteranno disponendosi da nordovest, con Maestrale sostenuto soprattutto sui bacini occidentali.

PREVISIONI MARTEDÌ: Sul medio-basso Adriatico rovesci sparsi e neve fino alle quote di bassa collina al mattino ma con fenomeni in rapido esaurimento in giornata. Piogge anche su bassa Calabria e nordest Sicilia. Al Nord neve solo sulle Alpi di confine. Altrove bel tempo, ma temperature ovunque in ulteriore diminuzione per l’afflusso di correnti fredde dall’Europa nordorientale.

TENDENZA SUCCESSIVA: L’ aria ancora più fredda giungerà mercoledì sulle regioni meridionali che si troveranno più esposte all’afflusso orientale. I fenomeni si concentreranno su Puglia meridionale, Lucania e Calabria ionica, mentre sul resto d’Italia l’alta pressione continuerà a rinforzare favorendo condizioni di stabilità atmosferica e bel tempo, con temperature in aumento. La neve tornerà a bassa quota su queste regioni

Il meteo in dettaglio per il Molise

Lunedì: In mattinata nubi e spazi di sereno si alterneranno sulla regione. Dal primo pomeriggio un fronte nuvoloso apporterà piogge e neve sopra i 1000 metri tra Alto Molise, Molise centrale fino al Molise orientale. In serata cessazione dei fenomeni e rasserenamenti estesi. Temperatura in netta diminuzione nella seconda parte della giornata. Sul Capoluogo si passerà dai 7 gradi del primo mattino ai 3 gradi del pomeriggio, -2 gradi in montagna, 12 gradi sulla costa di giorno. Venti in rinforzo da maestrale sulla costa.

Martedì: Residua instabilità sul Molise centro-orientale, con isolate precipitazioni nelle primissime ore Qualche fiocco di neve fin verso i 700 metri. Poco nuvoloso sul resto della regione. In serata migliora ovunque. Ulteriore abbassamento delle temperature nel pomeriggio sera quando in montagna si scenderà a -2/-3 gradi, e vicino allo zero in alta collina. Venti sostenuti da Maestrale sulla costa.

Mercoledì: Poche le nubi al mattino. Anche al pomeriggio ampi spazi di cielo sgombro da nubi. Addensamenti più compatti in Alto Molise con associati deboli rovesci di neve. Miglioramento serale. Temperature in ulteriore diminuzione, con valori di -5/-6 gradi in montagna. Venti moderato da grecale.

