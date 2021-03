MOLISE – Torna il bel tempo con temperature decisamente più miti.

Quindi, oggi giovedì 25 marzo, il sole sarà prevalente e il cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Venti deboli e temperature in aumento con clima mite. Mari calmi o poco mossi.

Nei prossimi giorni, dopo l’ultimo periodo piuttosto instabile e per certi versi freschino, anzi, quasi invernale, ci attendono dunque giornate in prevalenza soleggiate e stabili, con venti in attenuazione e diffuso rialzo termico: le temperature faranno registrare quasi dappertutto valori in linea con le medie stagionali. Splenderà il sole anche nel weekend delle Palme, poi, nel corso della settimana santa, la prossima, la primavera è pronta a sbocciare grazie ad una decisa rimonta dell’alta pressione, in avanzamento già dalla giornata di lunedì 29 marzo.