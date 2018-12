Dopo il passaggio della perturbazione tra mercoledì e giovedì, che ha dato luogo anche qualche fiocco di neve fin sulle pianure del Nordovest, l’alta pressione si rinforza sul Mediterraneo e sull’Italia con massimi di geopotenziali in prossimità dell’Africa nordoccidentale, dunque si prevedono temperature in netto aumento. Nuove perturbazioni da ovest cercheranno tuttavia di raggiungere l’Italia, con effetti piuttosto modesti su gran parte del territorio nazionale.

Nella seconda parte della giornata di venerdì, una nuova perturbazione raggiungerà le Alpi, dove provocherà un moderato peggioramento con alcuni fiocchi dai 1000/1400m. Le correnti occidentali legate al fronte provocheranno anche un aumento delle nubi sull’alto Tirreno con qualche pioggia in arrivo in Toscana.

Sabato subentreranno ampie schiarite al Nord ma con foschie e nebbie nelle ore più fredde in Val Padana. Qualche pioggia potrebbe interessare il versante tirrenico dovute alle correnti più miti ed umide occidentali. Poco o parzialmente nuvoloso altrove. Domenica tempo generalmente buono se si escludono residue piogge sui versanti occidentali. Previsto un generale aumento delle temperature. Venti da ovest-sudovest in rinforzo.

Tendenza meteo per NATALE

Sarà ancora il bel tempo e le temperature oltre la media del periodo a caratterizzare il giorno della Vigilia e del Santo Natale. Sul Molise previsto un aumento di nubi per il rientro di correnti più fredde da est, seguire gli aggiornamenti.

Meteo weekend in dettaglio sulla nostra regione:

Venerdì: Al mattino cieli sereni e tempo stabile su tutta la regione. Nel corso delle ore aumento delle velature da ovest. In serata addensanti più consistenti sui rilievi al confine con il Lazio e l’Abruzzo e sul Matese. Non si prevedono precipitazioni. Temperature in leggera diminuzione. Minime comprese tra 3 e 6 gradi sui rilievi interni collinari, valori massimi intorno a 8-9 gradi. Più mite sulla costa. Venti in rinforzo da sud-ovest dalla serata.

Sabato: Mattinata con cielo parzialmente nuvoloso su gran parte del Molise. Nubi più compatte sui versanti occidentali, Mainarde e Matese. Al pomeriggio la situazione non varia di molto, qualche pioggia possibile sul Matese. In serata cieli parzialmente nuvolosi. Temperature in aumento. Molto mite sulla costa, con temperature massime anche oltre i 15 gradi. Venti moderati da libeccio.

Domenica: Ulteriore rinforzo dell’alta pressione. Al mattino ampi spazi soleggiati. Consueti addensamenti solo sui versanti occidentali della provincia di Isernia e sul Matese. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo. Giornata dal punto di vista termico molto mite con valori massimi ovunque (ad esclusione della montagna) oltre i 10 -12 gradi. Venti deboli o assenti.

