Il tempo previsto in avvio di settimana: un rientro di correnti più fresche da est che manterranno temperature nella norma sui versanti orientali della Penisola e quindi anche sul Molise. Il rovescio della medaglia è la possibilità di temporali sui rilievi interni.

ANALISI, TEMPO ITALIA – Dopo un avvio weekend che ha visto la nostra Penisola divisa in due con temporali anche violenti al nord e tempo decisamente più stabile al centro-sud, la pressione è di nuovo in aumento, con l’anticiclone africano che bussa di nuovo alla porta. La circolazione di bassa pressione si è definitivamente defilata verso la Penisola Iberica mentre dal Nord Africa un nuovo intenso campo di alta pressione di matrice sub-tropicale avanza gradualmente con tendenza ad intensificarsi nei giorni seguenti. Detta figura barica invaderà in modo più deciso l’Italia ed il Mediterraneo Occidentale.

PREVISIONI TEMPO IN MOLISE ULTIMA SETTIMANA DI GIUGNO

LUNEDÌ: giornata dal sapore pienamente estivo, nel pomeriggio qualche nuvola in più con basso rischio di temporali. Temperature gradevoli e ovunque al di sotto dei 30 gradi. Venti deboli da nord-est sulla costa, mari poco mossi.

MARTEDÌ: Giornata di bel tempo dalla mattina al pomeriggio. Temperature stazionarie su valori nella media del periodo. Venti deboli, mari poco mossi.

MERCOLEDÌ: mattinata di bel tempo e temperature che guadagnano qualche grado. Clima gradevole. Dal pomeriggio non si escludono focolai temporaleschi legati ad una rinnovata accentuazione dell’instabilità diurna sui rilievi interni. Miglioramento serale.

