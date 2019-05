Tempo in avvio di settimana che si prevede ancora instabile e a tratti piovoso a causa di fresche correnti da Ovest che insisteranno sulla Penisola almeno fino a mercoledì. Temperature sempre al di sotto della media.

Previsioni in avvio di settimana in Molise in dettaglio

Lunedì: durante la mattinata cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci di pioggia sparsi più frequenti sui settori occidentali. Situazione meteorologica che non muta anche al pomeriggio. Miglioramento più marcato in serata sulla provincia di Campobasso. Temperature sotto la media del periodo: più fresco sui settori occidentali, massime sotto i 15 gradi ovunque tranne che sulla costa dove si toccheranno i 20 gradi. Venti in generale da libeccio.

Martedì: in mattinata cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci di pioggia sparsi più frequenti tra Provincia di Isernia e Matese. Tendenza al miglioramento generale sulla regione dal pomeriggio. Ad ogni modo tempo migliore sui Frentani, Basso Molise, costa. Temperature in aumento, massime a Campobasso 18-19 gradi, 17-18 a Isernia, 20-21 a Termoli.

Mercoledì: generalmente tempo poco nuvoloso al mattino, al pomeriggio parzialmente nuvoloso sull’intero territorio regionale. Cielo sereno in serata. Temperature stazionarie. Venti deboli in generale da libeccio.

