SITUAZIONE – Dal Nord Europa si prepara ad entrare in azione un’irruzione di aria fredda ed instabile che andrà ad agganciare e rinvigorire una zona di bassa pressione già presente sul Mediterraneo centrale, facendo peggiorare di nuovo il tempo sulle nostre regioni anche nei giorni successivi, almeno fino a venerdì. Temperature in diminuzione.

Previsioni per il Molise in dettaglio:

Mercoledì: mattinata che inizia con il bel tempo su quasi tutta la regione, più nubi sulla provincia di Isernia e sul Matese. Al pomeriggio, peggioramento sull’Isernino con temporali che in alcune zone potrebbero essere anche intensi e sul Matese. Miglioramento serale. Temperature sotto la media del periodo con valori non oltre i 17 gradi sul Capoluogo. Venti deboli.

Giovedì: Condizioni a tratti instabili sulla regione, specie nelle ore centrali del giorno. Al mattino rovesci non esclusi sulla costa. Nel pomeriggio nuovi rovesci, localmente temporaleschi, in sviluppo nell’ entroterra molisano. Temperature in diminuzione, ovunque sotto i 20 gradi. Venti deboli o moderati in rotazione da nord nord-ovest. Mare mosso,

Venerdì: Momenti più soleggiati si alterneranno ad annuvolamenti più frequenti e consistenti nelle ore centrali della giornata nell’entroterra e sull’ Alto Molise dove non sono esclusi rovesci o isolati temporali. Meglio altrove con maggiori schiarite. Temperature senza particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi. Ventilazione moderata dai quadranti nord-occidentali con mare Adriatico mosso.

