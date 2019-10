NUOVA SETTIMANA, POCHE VARIAZIONI – la nuova settimana sarà ancora caratterizzata da una configurazione barica depressionaria sbilanciata sul comparto europeo centro occidentale che vedrà la reiterata azione di correnti caldo umide in risalita dal nord Africa verso l’Italia. In partenza avremo ancora condizioni di maltempo al Nordovest poi da martedì l’alimentazione fredda dal Mar di Norvegia si interromperà a causa dell’avanzamento dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Europa centrale e orientale. A quel punto una goccia di aria fresca nord atlantica resterà isolata sul comparto iberico e sotto la spinta delle correnti occidentali comincerà ad avanzare verso l’Italia nutrendosi di aria calda afro mediterranea.

TEMPO PREVISTO IN MOLISE- VALORI DA SETTIMANA QUASI ESTIVA

Lunedì – Splendida giornata di sole sia sulla provincia di Campobasso che in quella di Isernia. Connotati tipicamente primaverili con ventilazione debole di provenienza meridionale e temperature in aumento. Attesi valori diurni fino a 24/25 gradi in alta collina e fino a 26 in bassa collina.

Martedì – Al mattino, generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibili velature ad iniziare dalla provincia di Isernia verso quella di Campobasso. Venti deboli. Temperature tra i 22 ed i 25 gradi ovunque.

Mercoledì – Poche variazioni rispetto ai giorni precedenti. Contesto quasi estivo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature fino a 26 gradi nelle zone interne della provincia di Campobasso.